Sassari, inaugurati e messi in funzione i nuovi bus elettrici dell’Atp

Sassari segna oggi una svolta ecologica con l’introduzione dei suoi primi autobus a propulsione elettrica. L’Atp, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, ha ufficialmente inaugurato tre nuovi mezzi a zero emissioni destinati a circolare per le vie cittadine.

Si tratta dei modelli Bluebus e-B6, che presentano dimensioni compatte, 5,94 metri di lunghezza per 2,20 di larghezza, e sono in grado di ospitare fino a 33 passeggeri. I veicoli sono equipaggiati con tecnologie all’avanguardia: sistemi di monitoraggio della flotta, videosorveglianza, conteggio automatico dei passeggeri, bigliettazione elettronica e telecamera posteriore.

Particolare enfasi è stata data alla sicurezza: i bus dispongono dei sistemi avanzati Mois (Moving off information system) e Bsis (Blind spot information system). Questi dispositivi sono cruciali per rilevare pedoni e ciclisti che si trovano negli angoli ciechi del veicolo, fornendo al conducente avvisi sia visivi che acustici in caso di potenziale rischio di collisione. I nuovi autobus saranno operativi nei prossimi giorni sulla linea 8.

