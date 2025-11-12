Paura alla Saras, una fiammata ustiona operaio su fronte e collo

L'infortunio è avvenuto mentre il lavoratore era impegnato vicino a un forno ed è stato raggiunto da una fiammata improvvisa

Un incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi all’interno dello stabilimento Saras a Sarroch. Un operaio è rimasto ferito da ustioni alla fronte e al collo ed è stato immediatamente trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice giallo.

Secondo le prime informazioni, l’infortunio è avvenuto mentre il lavoratore era impegnato vicino a un forno ed è stato raggiunto da una fiammata improvvisa. I colleghi hanno prontamente dato l’allarme e il soccorso è stato inizialmente gestito dal personale di pronto intervento presente all’interno della raffineria.

Successivamente, è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha provveduto al trasporto ospedaliero. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni gravi.

