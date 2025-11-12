Province Sud Sardegna Paura alla Saras, una fiammata ustiona operaio su fronte e collo

Paura alla Saras, una fiammata ustiona operaio su fronte e collo

L'infortunio è avvenuto mentre il lavoratore era impegnato vicino a un forno ed è stato raggiunto da una fiammata improvvisa

Di
Redazione Cagliaripad
-

Un incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi all’interno dello stabilimento Saras a Sarroch. Un operaio è rimasto ferito da ustioni alla fronte e al collo ed è stato immediatamente trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice giallo.

Secondo le prime informazioni, l’infortunio è avvenuto mentre il lavoratore era impegnato vicino a un forno ed è stato raggiunto da una fiammata improvvisa. I colleghi hanno prontamente dato l’allarme e il soccorso è stato inizialmente gestito dal personale di pronto intervento presente all’interno della raffineria.

Successivamente, è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha provveduto al trasporto ospedaliero. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni gravi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE