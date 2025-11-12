La dea bendata pone la mano su Sassari: vinti oltre 19.000€ al SuperEnalotto

La Sardegna è stata protagonista nell’ultima estrazione del SuperEnalotto di martedì 11 novembre, grazie a un fortunato vincitore a Sassari.
Presso la ricevitoria Maribi srls, situata lungo la Strada Statale 131, è stato centrato un punto “5” che ha fruttato una vincita di ben 19.041,84 euro.
Mentre il fortunato giocatore sassarese festeggia la sua vincita, il Jackpot continua a crescere in attesa del sospirato “6”. L’ultima vincita milionaria risale al 22 maggio 2025, quando un premio di $35,4$ milioni di euro fu assegnato a Desenzano del Garda (BS). Per la prossima estrazione, in programma giovedì 13 novembre, il montepremi sale ulteriormente, raggiungendo la cifra di 77,1 milioni di euro.
