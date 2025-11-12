Fiera Cavalli di Verona 2025: secondo posto per Sophie Tola di Capoterra

Straordinario risultato per Sophie Tola, di Capoterra, alla Fiera Cavalli di Verona 2025. La ragazza si è piazzata al secondo posto nella categoria Master Bronze 127×127 dopo tre giorni intensi di gare nell’arena jumping.
“A nome di tutta la comunità di Capoterra, voglio rivolgere le più vive congratulazioni a Sophie Tola, giovane amazzone capoterrese che ha portato in alto il nome del nostro paese”, ha dichiarato il Sindaco di Capoterra Beniamino Garau.
“Un risultato straordinario che premia il suo talento, la sua passione e il grande impegno nel mondo dell’equitazione. Grazie, Sophie, per averci resi ancora una volta orgogliosi di te e della nostra Capoterra”.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it