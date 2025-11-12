La vittima, colpita dalla violenza e dalla sopraffazione, è stata ricoverata in ospedale per ricevere le cure necessarie

Sassari, aggredisce e picchia l’ex compagna in strada e in casa: arrestato

Una donna di Sassari ha vissuto una notte di terrore e violenza per mano del suo ex compagno. L’uomo l’ha aggredita e picchiata in due momenti distinti: prima con un’aggressione in strada, nel centro storico, e poi all’interno di un appartamento.

La vittima, colpita dalla violenza e dalla sopraffazione, è stata ricoverata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Per fermare l’escalation, sul posto sono dovute intervenire le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.

L’ex compagno, invece, è stato arrestato e si trova ora detenuto nel carcere di Bancali, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it