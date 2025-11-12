Monte Pino, via ai lavori sulla strada crollata 12 anni fa per un alluvione

Si inaugura così la fase finale di una vicenda drammatica, segnata dal dolore e dalle polemiche, iniziata dodici anni fa

Dopo un’attesa protrattasi per anni e un lungo periodo di controversie, il silenzio che caratterizza l’area pedemontana del Monte Pino verrà presto interrotto dal movimento dei macchinari da cantiere. Si inaugura così la fase finale di una vicenda drammatica, segnata dal dolore e dalle polemiche, iniziata dodici anni fa a causa dell’alluvione che distrusse la strada e provocò la morte di tre persone.

L’avvio ufficiale dei lavori di completamento è programmato per venerdì 14 novembre, una data che simboleggia la ripresa di un percorso rimasto bloccato per troppo tempo.

A distanza di pochi giorni, martedì 18, il luogo esatto in cui la violenza del ciclone Cleopatra travolse il tratto stradale sarà teatro di una cerimonia di commemorazione in onore delle vittime.

