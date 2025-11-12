L’infortunio è avvenuto nel palazzo Piacentini Vaccaro. La vetrata “La Carta del Lavoro”, capolavoro di Mario Sironi, è stata danneggiata

Incidente al Mimit per l’assessore Cani, cade e distrugge un’opera di Sironi

Singolare episodio nel pomeriggio al palazzo Piacentini Vaccaro, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), dove si è verificato un incidente che ha coinvolto l’assessore regionale Emanuele Cani.

Come riportato da Adnkronos, l’episodio è avvenuto intorno alle 15, quando l’assessore, per cause ancora da chiarire, ha urtato contro la vetrata di Mario Sironi “La Carta del Lavoro”, provocandone la rottura parziale. Cani ha riportato lievi ferite ed è stato medicato sul posto dal personale del 118, intervenuto immediatamente.

La vetrata fu realizzata nel 1931 su commissione dell’allora ministro Giuseppe Bottai per celebrare la riforma del lavoro del 1927. Il disegno, che si estende su circa 75 metri quadrati, raffigura arti e mestieri in un’esaltazione della forza del lavoro e della dignità della fatica.

L’opera era stata restaurata nel 2014 da Acea in occasione della mostra dedicata all’artista presso il Vittoriano. Sironi, nato a Sassari nel 1885, è considerato uno dei più importanti artisti italiani del Novecento: pittore, scultore, architetto, illustratore e teorico del ritorno alla pittura murale negli anni Trenta.

Le autorità competenti stanno ora valutando i danni all’opera e le modalità di intervento per il restauro della preziosa vetrata.

