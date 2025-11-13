Olbia, picchia la fidanzata minorenne e le cede la droga: 38enne in manette

Un uomo di 38 anni, di nazionalità sudamericana, è stato tratto in arresto a Olbia con le accuse di maltrattamenti in famiglia e cessione di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato di Olbia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), hanno fermato l’uomo per aver aggredito fisicamente e fornito droga alla sua fidanzata, una ragazza di soli 17 anni.

Le indagini hanno fatto emergere un quadro drammatico di soprusi e vessazioni subiti dalla giovane. Oltre alle violenze fisiche, l’indagato le avrebbe procurato e ceduto dosi di cocaina. L’uomo è stato rintracciato e, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso il carcere sassarese di Bancali.

