Eleonora Boi, è nato Ercole: “Grazie per la luce che hai portato”

La giornalista sarda Eleonora Boi di nuovo mamma. Ad annunciare la nascita dell’ultimo arrivato è proprio il volto noto di Mediaset, che insieme al marito Danilo Gallinari e agli altri due figli della coppia saluta il piccolo Ercole.

“Splendevi già, ancora prima di arrivare. Grazie per la luce e l’amore che hai portato con te. Benvenuto Ercole” ha scritto Boi sui social in un post con la famiglia al completo per celebrare la nascita il 9 novembre.

La famiglia di Eleonora si gode quindi la gioia dopo il grande spavento di quest’estate, quando la giornalista fu attaccata da uno squalo in una spiaggia di Porto Rico. Nell’occasione Boi era in attesa di Ercole e fu proprio la salute del piccolo la prima preoccupazione una volta constatata la grossa ferita provocata dal predatore marino.

“Mi piace guardare i film dell’orrore, un po’ meno viverli” raccontò la giornalista capoterrese. Oggi però, è il caso di dirlo, l’incidente è acqua passata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it