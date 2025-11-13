Rabbia dei Pronto Soccorso, Meloni (FdI): “Bartolazzi scarica colpe sui medici”

Sta facendo discutere la lettera firmata dai direttori dei Pronto Soccorso sardi, che hanno segnalato gravi criticità e ribadito la propria solidarietà alla collega del pronto soccorso del Sirai di Carbonia, coinvolta nel caso della paziente deceduta.

“Mentre i direttori dei Pronto Soccorso della Sardegna denunciano le carenze dell’intero sistema dell’emergenza-urgenza regionale, l’assessore Bartolazzi sfugge alle sue responsabilità, scaricando sui medici l’inefficienza organizzativa”. Afferma Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, esprimendo solidarietà al personale sanitario.

“Il personale sanitario del servizio pubblico – prosegue Meloni – si sente abbandonato dalle istituzioni. È una situazione che rischia di alimentare la fuga dal sistema sanitario regionale, aggravando ulteriormente le difficoltà”.

Il consigliere ha poi richiamato le parole contenute nella lettera dei direttori dei PS: “Come giustamente scrivono, il sistema si regge sul sacrificio, sulla dedizione e sulla tenacia di chi lavora in prima linea. La politica non può abbandonarli”.

Meloni ha infine rivolto un appello all’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi, chiedendo di intervenire subito su “tempi di attesa, carenza di posti letto, reparti sguarniti, carenza di personale”.

