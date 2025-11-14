Auto in fiamme a Nuoro, i Vigili del fuoco evitano il peggio

Auto in fiamme questa notte a Nuoro. Nelle prime ore della notte, attorno alle due, la squadra 1A della sede centrale dei Vigili del Fuoco locali è intervenuta in via Velio Spanu per spegnere l’incendio che ha avvolto un veicolo in sosta.
Gli operatori hanno rapidamente domato il rogo e messo in sicurezza l’area, avviando subito dopo le procedure preliminari di polizia giudiziaria. Tra le ipotesi al vaglio non viene esclusa quella di un gesto doloso. A supporto delle operazioni anche una pattuglia della Polizia di Stato, presente per gli accertamenti di competenza.
