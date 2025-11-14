Uta, minacce di morte e violenze fisiche alla moglie: 37enne in manette

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Uta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Cagliari, traendo in arresto un 37enne residente nel comune.

Il provvedimento restrittivo è la conseguenza della querela presentata lo scorso ottobre dalla moglie dell’uomo, una 36enne di Uta. La donna aveva denunciato di essere stata sottoposta, a partire dal 2022, a un regime di reiterate vessazioni, tra cui gravi offese, minacce di morte e aggressioni fisiche. La sua denuncia aveva fatto scattare immediatamente la procedura del cosiddetto Codice Rosso, con il conseguente avvio delle indagini da parte dei Carabinieri.

Le verifiche condotte dai militari hanno permesso di raccogliere un quadro indiziario che l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto sufficientemente grave da disporre l’applicazione della misura cautelare. Dopo essere stato condotto in caserma per gli adempimenti di legge, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

