Cagliari, salvaguardia dei fenicotteri rosa: via ai lavori a Molentargius

Sono stati avviati i lavori per il consolidamento strutturale degli argini delle vasche salanti del Parco di Molentargius. Gli interventi si concentreranno nel tratto che si estende da Viale Colombo fino allo specchio d’acqua antistante l’Idrovora del Rollone.

L’iniziativa ha molteplici finalità: l’obiettivo primario è la salvaguardia dei fenicotteri rosa e dell’avifauna locale. Parallelamente, mira a potenziare l’attrattiva naturalistica e turistica dell’area, tenendo conto anche delle potenzialità legate alla produzione di energia e sale, e alla possibilità di introdurre la navigazione con piccoli battelli.

Il progetto interesserà un’area di circa tre chilometri e prevede un investimento totale di 14,5 milioni di euro, una somma interamente coperta da finanziamenti della Regione Sardegna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it