Incidente a Monastir, coinvolte 4 auto: feriti quattro bambini di cui uno è grave

I minori sono stati trasferiti d'urgenza al Brotzu, uno di loro in codice rosso per aver riportato traumi alla colonna vertebrale e addome

Un violento sinistro stradale ha avuto luogo ieri sera vicino a Monastir, lungo la Statale 131. L’impatto ha coinvolto quattro autovetture, una delle quali è terminata ribaltata sulla carreggiata.

Il bilancio provvisorio è drammatico: sei persone sono rimaste ferite, inclusi quattro bambini. Tutti i minori sono stati trasportati d’urgenza all’Ospedale Brotzu. In particolare, uno di loro è stato ricoverato in codice rosso, riportando un grave trauma alla colonna vertebrale e all’addome. Gli adulti coinvolti sono stati invece trasferiti, in codice giallo, rispettivamente al Policlinico e all’Ospedale Santissima Trinità.

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti numerosi equipaggi del 118 e le Forze dell’Ordine. Queste ultime si sono impegnate nelle delicate operazioni di messa in sicurezza dell’area e nell’esecuzione dei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica della collisione. L’evento ha causato gravi disagi e pesanti rallentamenti al traffico veicolare nella zona.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it