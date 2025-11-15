Incidente per l’assessore Cani, cade e danneggia opera di Sironi | Video

L’assessore, per cause ancora da chiarire, ha urtato contro la vetrata di Mario Sironi “La Carta del Lavoro”, provocandone la rottura parziale

Singolare episodio accaduto il 12 novembre, al palazzo Piacentini Vaccaro, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), dove si è verificato un incidente che ha coinvolto l’assessore regionale Emanuele Cani.

L’assessore, per cause ancora da chiarire, ha urtato contro la vetrata di Mario Sironi “La Carta del Lavoro”, provocandone la rottura parziale. Cani ha riportato lievi ferite ed è stato medicato sul posto dal personale del 118, intervenuto immediatamente.

