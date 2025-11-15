Cagliari-Genoa, problemi sicurezza: vietata la trasferta ai tifosi genovesi

In vista della partita di Serie A tra Cagliari e Genoa in programma sabato 22 novembre alle ore 15:00 presso la Unipol Domus, è stato imposto un divieto di vendita dei tagliandi per i residenti della regione Liguria.
La misura è stata disposta dal Prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS). Il provvedimento mira a prevenire potenziali turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Di conseguenza, il settore ospiti dello stadio rimarrà con ogni probabilità vuoto o scarsamente popolato, come già avvenuto in occasione dell’incontro tra le due squadre nella stagione precedente. Si prevede la presenza dei soli sostenitori del Grifone che risiedono stabilmente in Sardegna (dove è attivo un Genoa club Sardegna) o in altre regioni al di fuori della Liguria.
