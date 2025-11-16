Cagliari, chef della cannabis in manette: produceva burro alla marijuana

Un’indagine accurata, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo, è culminata all’alba di oggi nell’arresto di un impiegato di 28 anni, domiciliato a Cagliari, per detenzione ai fini di spaccio. L’operazione affonda le radici in un’attività di monitoraggio sviluppata nelle ultime settimane, durante la quale i militari avevano raccolto segnalazioni e riscontri che delineavano movimenti sospetti nelle abitudini del giovane. Gli investigatori sono riusciti a individuare l’abitazione utilizzata come punto di custodia dello stupefacente.

Il blitz ha confermato i sospetti. All’interno dell’appartamento i Carabinieri hanno rinvenuto due chilogrammi di marijuana suddivisi in tre confezioni termosaldate, insieme a bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento. Ma la scoperta più singolare è emersa dal frigorifero, dove è stato trovato un panetto di burro alla marijuana del peso di 285 grammi.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un processo artigianale sofisticato, in cui il burro veniva sciolto e miscelato con olio di cannabis fino a ottenere un composto uniforme, destinato poi a solidificarsi. Un preparato adatto alla produzione di dolci alla cannabis, pratica diffusa in alcuni contesti giovanili ma mai emersa prima nelle indagini del Comando Provinciale di Cagliari.

Al termine dell’operazione, il 28enne è stato condotto in caserma e successivamente posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida già fissata dall’Autorità Giudiziaria.

