Italia travolta 4-1 dalla Norvegia, delusione per Barella: a marzo i playoff

L’Italia di Nicolò Barella chiude nel peggiore dei modi il percorso nel Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026, cadendo 4-1 contro una Norvegia dominante. Azzurri, come da previsione, costretti ai playoff di marzo per continuare a sperare nel pass mondiale.

A San Siro gli uomini di Gattuso partono forte e trovano il vantaggio all’11’ con una splendida giocata di Pio Esposito, bravo a capitalizzare il buon avvio della squadra. L’Italia costruisce altre occasioni nella prima frazione, ma senza riuscire a raddoppiare, dimostrando comunque un certo dominio della gara.

La ripresa si trasforma in un incubo. La Norvegia cresce, pareggia con Nusa, poi ribalta tutto con il solito Haaland, che in pochi minuti mette a segno una doppietta che spezza definitivamente l’equilibrio. Nel finale arriva anche il sigillo di Larsen, che chiude il match con un pesante poker.

Il cagliaritano Barella, in campo per tutta la gara e autore di un buon primo tempo sulla corsia mancina accanto ai compagni interisti Bastoni e Dimarco, deve arrendersi nella seconda parte alla superiorità fisica e tecnica degli scandinavi. Per lui anche un cartellino giallo durante la gara.

Ora l’attenzione si sposta sul sorteggio di giovedì, che decreterà l’avversaria dell’Italia nella semifinale playoff, primo passo per provare a mettere in salvo il percorso verso il mondiale 2026.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it