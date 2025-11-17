Protesta operai Eurallumina: “Chiediamo un incontro prima del 10 dicembre”

Nonostante la notizia della convocazione del tavolo interministeriale su Eurallumina per il 10 dicembre, prosegue senza sosta l’azione di protesta dei quattro operai che si trovano a 40 metri di altezza sulla sommità di un silo a Portovesme. Attualmente, una tenda installata sulla struttura offre riparo ai lavoratori dalla pioggia battente.

Le rappresentanze sindacali – Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec e le Rsa – pur riconoscendo il valore della riunione tecnica preparatoria del CSF prevista per domani, esprimono forte insoddisfazione per i tempi della convocazione ufficiale.

“La riunione tecnica preparatoria del Csf, prevista per domani rappresenta un passo avanti. È, invece, inaccettabile la programmazione della riunione per il 10 dicembre e la dice lunga sull’attenzione verso questa vertenza, sulla celerità per la sua soluzione e sull’attenzione verso i lavoratori”. Per tale motivo, i sindacati hanno avanzato una richiesta urgente per un incontro che si tenga prima della data del 10 dicembre.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it