Cagliari, nonostante bracciale elettronico si avvicina all’ex moglie: 43enne arrestato

Un'indagine più approfondita ha confermato la violazione, nonostante non fosse scattato alcun allarme automatico dal dispositivo

Redazione Cagliaripad
Un uomo di 43 anni, residente a Cagliari e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato nella serata di ieri dai Carabinieri della Sezione Radiomobile con l’accusa di aver violato le prescrizioni del divieto di avvicinamento. L’uomo era sottoposto a tale misura, monitorata tramite braccialetto elettronico, in seguito a precedenti accuse di maltrattamenti verso l’ex moglie.

L’inosservanza è venuta alla luce durante un normale controllo stradale: i militari hanno fermato un veicolo e, con sorpresa, hanno notato che a bordo si trovava anche la donna.

Un’indagine più approfondita ha confermato la violazione, nonostante non fosse scattato alcun allarme automatico dal dispositivo. Ciò è accaduto perché la donna non aveva attivato il localizzatore abbinato al braccialetto elettronico dell’uomo.

Dopo aver accertato la completa inosservanza delle restrizioni imposte, il 43enne è stato condotto in caserma. Terminate le procedure di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, fissata per la giornata odierna dall’Autorità Giudiziaria.

