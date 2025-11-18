Omicidio di Fabio Piga, la compagna: “Credevo nella giustizia, invece…”

C’è tanta rabbia nelle parole che Silvia Perra affida ai social per commentare la sentenza dell’omicidio di Fabio Piga. L’ex militare fu ucciso con una coltellata al pub Donegal di Cagliari il 2 giugno del 2024, lo stesso locale dove al momento della tragedia lavorava Silvia, al tempo sua compagna.

Da allora la ragazza non si è data pace, confidando in una punizione esemplare per Yari Fa, l’autore dell’omicidio. Ma così non è stato per lei. “Quanto vale una vita? Veramente poco” scrive in una stories la giovane. “Alla giustizia italiana non importa che tu fossi un bravo ragazzo, un uomo gentile e premuroso, una persona corretta e rispettosa delle regole”.

Silvia ricorda Fabio come “un uomo innamorato della vita, della sua famiglia, dei suoi cari amici”, con cui progettava un futuro insieme. Un sogno distrutto quel 2 giugno 2024 e “raso al suolo” con la sentenza di ieri. “Perché la vita che ti è stata tolta valeva solo 10 anni e 8 mesi. Noi ci abbiamo creduto fino in fondo in questa giustizia. Ora speriamo in quella divina” conclude Perra.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it