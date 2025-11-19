Sport Luvumbo, gioia in Nazionale: primo gol con l’Angola dopo 6 anni

Luvumbo, gioia in Nazionale: primo gol con l’Angola dopo 6 anni

L’attaccante del Cagliari segna alla 27ª presenza con l'Angola e contribuisce al successo per 3-2 della sua selezione

L’attaccante del Cagliari Zito Luvumbo ha finalmente interrotto la sua lunga astinenza dal gol, trovando la sua prima rete con la maglia dell’Angola. Il sigillo è arrivato ieri sera nella sfida contro lo Zambia, terminata 3-2 per Zitinho e compagni.

Schierato titolare come esterno destro, Luvumbo ha firmato il momentaneo 2-1 al 41′, dopo il vantaggio angolano di Milson al 5′ e il pareggio di Lahne al 21′. Nella ripresa lo Zambia ha trovato il 2-2 con Sakala, ma a decidere il match è stato Mabululu al 58′.

Grande soddisfazione per Luvumbo, che alla presenza numero 27 trova finalmente il suo primo gol in Nazionale. Il debutto con l’Angola risale infatti al 6 settembre 2019, contro il Gambia. Ci sono voluti 6 anni, ma il primo gol per il proprio Paese non si scorda mai. Ora, però, c’è da sbloccarsi anche con il Cagliari.

