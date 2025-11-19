Nuoro, lavora in un centro privato ma è medico con esclusiva Asl: indagata

La Guardia di Finanza indaga per una presunta truffa ai danni del sistema sanitario: il medico era infatti in regime di esclusività

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Nuoro hanno scoperto una presunta truffa ai danni del sistema sanitario regionale. Si tratta di un medico che avrebbe violato il regime di esclusività con l’Asl locale. Nonostante il vincolo che impedisce ai dirigenti medici, dipendenti pubblici, di esercitare la libera professione al di fuori delle strutture autorizzate, l’indagata avrebbe continuato a prestare attività anche per un centro privato di proprietà del coniuge.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Nuoro, hanno evidenziato come la professionista, pur avendo scelto volontariamente il regime di esclusività, che comporta specifici benefici economici, operasse con regolarità nella struttura privata.

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno raccolto gli elementi necessari a dimostrare l’attività svolta presso il centro e ricostruito le somme indebitamente percepite grazie al regime speciale. Sulla base dei risultati investigativi, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo del presunto profitto della frode.

Il provvedimento, eseguito nei giorni scorsi, ha portato al sequestro di liquidità presenti sul conto corrente dell’indagata, oltre che di una quota dell’immobile che ospita il centro privato e risulta intestata alla stessa.

Le indagini sono ancora in corso. La professionista dovrà rispondere del reato di truffa aggravata ai danni di ente pubblico.

