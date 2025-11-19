L’inverno arriva in Sardegna, nel prossimo weekend previste le prime nevicate

Al momento la quota per la prima nevicata di stagione è intorno ai 1000 metri d'altitudine, ma il protagonista sarà il freddo intenso

È giunto il momento di tirare fuori dall’armadio maglioni e giacconi pesanti: il prossimo fine settimana potrebbe segnare l’arrivo della prima neve stagionale in Sardegna, con un brusco calo delle temperature.

L’allerta è stata lanciata da Dario Secci, meteorologo di Sardegna Clima Aps, che avverte: “Se la carta estrema per venerdì verrà confermata, avremo nevicate fino a quote di alta collina”, non escludendo la possibilità che qualche fiocco possa spingersi fino alle alture dell’Oristanese.

La quota neve è attualmente stimata attorno ai 1000 metri, ma il vero protagonista sarà il freddo intenso: il calo termico sarà netto e accompagnato da venti forti. Le temperature massime non dovrebbero superare la soglia dei 10–13 gradi, inaugurando di fatto l’inverno sardo.

