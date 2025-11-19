Notizie Meteo L’inverno arriva in Sardegna, nel prossimo weekend previste le prime nevicate

L’inverno arriva in Sardegna, nel prossimo weekend previste le prime nevicate

Al momento la quota per la prima nevicata di stagione è intorno ai 1000 metri d'altitudine, ma il protagonista sarà il freddo intenso

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Ansa

È giunto il momento di tirare fuori dall’armadio maglioni e giacconi pesanti: il prossimo fine settimana potrebbe segnare l’arrivo della prima neve stagionale in Sardegna, con un brusco calo delle temperature.

L’allerta è stata lanciata da Dario Secci, meteorologo di Sardegna Clima Aps, che avverte: “Se la carta estrema per venerdì verrà confermata, avremo nevicate fino a quote di alta collina”, non escludendo la possibilità che qualche fiocco possa spingersi fino alle alture dell’Oristanese.

La quota neve è attualmente stimata attorno ai 1000 metri, ma il vero protagonista sarà il freddo intenso: il calo termico sarà netto e accompagnato da venti forti. Le temperature massime non dovrebbero superare la soglia dei 1013 gradi, inaugurando di fatto l’inverno sardo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE