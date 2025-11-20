Olbia, sorpreso a bruciare rifiuti in un terreno: scatta la denuncia

Dati alle fiamme vi erano rifiuti organici e ingombranti, inclusi vecchi elettrodomestici, mobili e rottami ferrosi

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia sono intervenuti a causa di un incendio abusivo di rifiuti in un appezzamento di terra privato. Durante un’attività di controllo sul territorio, i militari avevano notato una densa colonna di fumo levarsi dalla località di Berchiddeddu.

Giunti sul posto, le Forze dell’Ordine hanno accertato che il fuoco aveva coinvolto una grande quantità di scarti all’interno di una proprietà privata. Stavano bruciando materiali eterogenei: rifiuti organici e ingombranti, inclusi vecchi elettrodomestici, mobili e rottami ferrosi.

Il responsabile del terreno e dell’illecito smaltimento tramite combustione è stato prontamente denunciato dai Carabinieri.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it