Scomparsa di Martina Lattuca, ricerche fermate per maltempo

Dalla mattinata di oggi le ricerche di Martina Lattuca sono proseguite sia in mare che via terra con un imponente dispiegamento di soccorritori. Gli operatori di Soccorso alpino, Vigili del fuoco, Guardia Costiera e Carabinieri, sono al lavoro per il terzo giorno, ma le attività sono state sospese nel pomeriggio a causa del peggioramento delle condizioni meteo e per il calare del buio.

Intanto, non apparterrebbero alla 49enne cagliaritana gli occhiali da sole recuperati questa mattina dai sub dei Carabinieri sotto la scogliera di Cala Fighera, nel versante occidentale della Sella del Diavolo. Il ritrovamento sembrava inizialmente un possibile indizio, ma secondo le verifiche dei militari si tratta di un oggetto estraneo alla donna.

Nello stesso tratto di mare, ieri mattina erano stati rinvenuti lo zainetto di Martina, contenente i documenti personali, e una scarpa di sua appartenenza. Al momento, le uniche tracce certe della commessa della libreria Feltrinelli del centro commerciale Le Vele restano queste. Le ricerche riprenderanno non appena la situazione climatica lo consentirà.

