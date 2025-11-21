Meteo Sardegna, irrompe l’inverno: nevicate anche a bassa quota

L’inverno in Sardegna è ufficialmente arrivato. La stagione del freddo irrompe poco dopo la metà di novembre, con le temperature che già dalla giornata di ieri hanno visto un drastico calo.

Nella giornata odierna colonnina di mercurio ancora più giù con le temperature massime intorno ai 10° ma soprattutto la comparsa delle prime nevicate.

La neve ha deciso di scendere anche a bassa quota, intorno ai 400 metri sopra il livello del mare, con copiosi fiocchi che sono scesi in alcune zone del Sarcidano come Isili e Nurallao (390m d’altitudine) ma anche nel Medio Campidano, a Villacidro.

