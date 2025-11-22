Paura a Campeda, automobile investe 8 cinghiali: autista rimasto illeso

L'uomo, che viaggiava lungo la strada statale 131, si è trovato davanti il branco di animali e l'impatto è stato inevitabile

Una potenziale tragedia è stata evitata di poco ieri sera, tardi, lungo la Statale 131. All’altezza del chilometro 167, sull’altopiano di Campeda, un vasto branco di cinghiali ha invaso improvvisamente la carreggiata mentre imperversava il maltempo, accompagnato dalla caduta della prima neve stagionale.

Un conducente, che viaggiava in direzione Sassari a bordo di una station wagon, si è trovato di fronte l’intero gruppo di animali che vagava sulla strada, rendendo l’impatto con gli ungulati inevitabile.

Nonostante la violenza dell’urto, l’automobilista è rimasto fortunatamente illeso. Il bilancio per la fauna selvatica è stato drammatico: ben otto cinghiali sono deceduti sul colpo, i cui corpi sono rimasti sparsi lungo l’asfalto per diverse decine di metri. Le squadre di soccorso sono state attivate immediatamente, con l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale.

