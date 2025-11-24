Meteo Sardegna, forti raffiche di vento e temporali: scatta l’allerta

Le condizioni meteorologiche sulla Sardegna rimangono instabili: sebbene la neve sia assente per il momento, si prevede un’intensificazione delle piogge, un calo termico generale e una rotazione del vento a Maestrale, con raffiche particolarmente forti lungo i litorali più esposti.
Questa persistente instabilità, caratterizzata da un’alternanza di schiarite e perturbazioni, potrebbe mantenere condizioni di maltempo fino al prossimo fine settimana. In diverse zone, le precipitazioni potrebbero manifestarsi sotto forma di rovesci o temporali.
Per tale ragione, la Protezione Civile Regionale ha emesso una nuova allerta. Il bollettino, valido dalle ore 3:00 del martedì notte fino alle 18:00 dello stesso giorno, stabilisce il codice giallo (criticità ordinaria) per il rischio idrogeologico nelle seguenti aree: Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it