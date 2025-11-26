Controlli a Iglesias: nei guai parrucchiere, centro estetico e un supermercato

Blitz dei Carabinieri con Nas e Nil impegnati in diversi controlli nelle attività del territorio: scattano denunce e multe

Un’operazione congiunta dei Carabinieri ha interessato ieri sera diversi punti della zona di Iglesias, tra controlli alla circolazione, verifiche nei locali commerciali e accertamenti in materia di sicurezza sul lavoro e norme sanitarie. L’attività, coordinata dalla Compagnia di Iglesias con il supporto dei reparti specializzati del Nas e del Nil di Cagliari, ha coinvolto i militari delle Stazioni di Iglesias e Domusnovas e dell’Aliquota Radiomobile.

Mentre le pattuglie monitoravano le principali arterie stradali per prevenire incidenti e reati, il personale specializzato ha passato al setaccio alcune attività cittadine. Durante le verifiche è stato denunciato un 67enne imprenditore, residente a Cagliari e titolare di un salone di parrucchiere del centro, che aveva installato un impianto di videosorveglianza senza le autorizzazioni previste dalla legge.

Il Nil ha sospeso un centro estetico per la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, con una sanzione di 6.000 euro. Il Nas ha invece contestato a un supermercato cittadino la mancata adozione dei protocolli Haccp per la manipolazione e la vendita di prodotti a base di carne e pesce, con una multa di 2.000 euro.

Su strada, invece, un 64enne di Domusnovas è stato invece fermato alla guida con un tasso alcolemico di 1,46 g/l: per lui è scattato il ritiro della patente. Un 40enne di Portoscuso è stato invece segnalato alla Prefettura dopo essere stato trovato con una piccola quantità di cocaina.

Al termine dell’operazione, sono state controllate 46 persone, 30 veicoli e 5 attività commerciali, in un’azione che ha voluto rafforzare il presidio di legalità e sicurezza sul territorio.

