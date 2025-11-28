Alghero, scontro tra auto e fuoristrada: una donna ferita

Brutto incidente ieri sera intorno alle 19 ad Alghero. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento locale è intervenuta in viale Giovanni XXIII dopo un incidente che ha coinvolto una vettura e un fuoristrada.

All’arrivo dei soccorsi, la conducente dell’auto è stata assistita insieme al personale del 118, che ha proceduto all’estricazione in condizioni di massima sicurezza. La donna, immobilizzata per precauzione, è stata trasferita al Pronto Soccorso di Alghero, risultando l’unica ferita nello schianto. Il conducente dell’altro mezzo ha invece rifiutato il trasporto sanitario.

Terminato il soccorso alla ferita, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti, mentre la Polizia Locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

