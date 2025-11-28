EroCaddeo vola in finale a X Factor 2025 | E il suo inedito è il più ascoltato

EroCaddeo conquista la finale di X Factor 2025 e porta con sé l’entusiasmo della Sardegna verso l’atto conclusivo del talent. Il 27enne di Sinnai ha ottenuto l’ultimo pass disponibile superando al ballottaggio Tomasi, nella puntata che ha definito il poker di finalisti composto anche da Rob, Delia e PierC.

La finalissima del 4 dicembre sarà nuovamente ospitata a Napoli, in Piazza del Plebiscito, location scelta per il secondo anno consecutivo e pronta ad accogliere una serata-evento condotta da Giorgia, con Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani al tavolo dei giudici. Ospite speciale sarà Laura Pausini.

Decisivo per EroCaddeo è stato il duello finale contro Tomasi, arrivato dopo l’eliminazione immediata di Tellynonpiangere nella seconda manche. I due artisti si sono esibiti nuovamente davanti ai giudici, che dopo un breve confronto hanno scelto di salvare il cantante sardo, decretando l’uscita di scena di Tomasi.

Parallelamente, per EroCaddeo è arrivata anche la conferma del successo discografico. Il suo inedito “Punto” è infatti balzato in cima alla classifica degli inediti più ascoltati su Spotify, raggiungendo 703.793 stream e superando nettamente gli altri brani degli altri concorrenti del talent. Alle sue spalle figurano “Barche di Carta” di Tellynonpiangere (292.500 ascolti) e “Tatuaggi” di Tomasi (275.307 ascolti), entrambi molto distanti nei numeri. Un exploit che testimonia quanto il pubblico stia premiando la sua proposta artistica, alimentando ulteriormente l’attesa per la finale.

