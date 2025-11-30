Incidente a Villagrande, complesso intervento dei soccorsi | Video

Tre uomini hanno perso la vita dopo un volo di dieci metri sotto il ponte di S’Othai: intervento massiccio e complicato dei soccorsi

Un grande spiegamento di forze questa mattina sulla sp27, tra Villagrande Strisaili e Tortolì, per il grave incidente avvenuto intorno alle 11:15 a pochi chilometri dall’abitato di Villagrande.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Lanusei e Tortolì, insieme alle unità specializzate Saf e Sfa provenienti dalla sede centrale di Nuoro, oltre ai sommozzatori elitrasportati dall’elicottero del Reparto Volo Sardegna.

La vettura coinvolta, una Golf 4, è precipitata per circa 10 metri sotto il ponte di S’Othai, finendo in un canale, parzialmente sommersa dall’acqua e in una posizione estremamente difficile da raggiungere. Le operazioni di recupero si sono rivelate complesse e delicate.

Per i tre uomini a bordo, i cittadini egiziani Thamer Hamouda Ramzy Shehabeld e Ahmed Tafrih Ghandoyr Ahmed Sharweda di 33 anni e Rizk Mohamed di 36 anni, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito.

