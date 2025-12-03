Napoli-Cagliari, le probabile formazione e dove vedere il match

Napoli e Cagliari scendono in campo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 dicembre, allo stadio Diego Armando Maradona nel match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia.
I rossoblù vengono da un periodo negativo e dalla sconfitta per 2-1 contro la Juventus in campionato (nonostante una prestazione non del tutto deludente) e proveranno a centrare il colpo grosso per eliminare dalla competizione i campioni d’Italia in carica.
La gara sarà trasmessa in chiaro sui canali Mediaset con il fischio d’inizio in programma per le ore 18:00.
Probabile formazione Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Deiola, J. Rodriguez; Di Pardo, Cavuoti, Prati, Idrissi; Gaetano, Luvumbo; Kilicsoy.
