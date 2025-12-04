Napoli-Cagliari, Pisacane: “Dispiace uscire dopo una bella prestazione”

"Sono convinto che con il lavoro questa squadra verrà fuori con tutte le sue qualità e caratteristiche", ha aggiunto il tecnico rossoblù

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato a seguito dell’eliminazione dei rossoblù dalla Coppa Italia per mano del Napoli che, nel match degli ottavi di finale, si è imposto ai calci di rigore per 10-9.

“Abbiamo dato una grandissima risposta, venire qui e fare una partita di sacrificio e carattere come si è visto, pungendo al momento giusto, ci fa capire che questa è la strada giusta ed è un punto di partenza. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo”, ha dichiarato il tecnico del Cagliari.

“Andiamo avanti con fiducia, c’è amaro in bocca e dispiace non passare il turno dopo una prestazione così, ma con questo spirito sono convinto che alla fine raccoglieremo. Proseguiamo con ottimismo e confidando nel nostro lavoro, è importante aggrapparsi a questo quando manca la vittoria da due mesi. È solo una questione di tempo perché sono convinto che con il lavoro questa squadra verrà fuori con tutte le sue qualità e caratteristiche”.

