X Factor 2025, secondo posto per EroCaddeo: vince Rob

Rob è la vincitrice di X Factor 2025. EroCaddeo chiude al secondo posto, seguito da Delia al terzo e da PierC al quarto. Nell’ultima manche i concorrenti hanno cantato ancora i loro inediti: il brano “Punto” di EroCaddeo, già il più ascoltato sulle piattaforme digitali tra quelli in gara, ha ricevuto grandi apprezzamenti da parte dei giudici.

Francesco Gabbani ha lodato il talento sardo: “Ti volevo ringraziare perché oggi ho capito il tuo testo e ti ringrazio per aver scritto una canzone così bella”. Jake La Furia ha aggiunto: “Hai quella quota cantautorale che forse in questa edizione abbiamo sottovalutato”. Paola Iezzi ha sottolineato l’emozione generata dal brano: “Credo che per te sia un’emozione unica sentire gli altri canticchiare la tua canzone”. Achille Lauro ha chiuso: “La musica non è solo intrattenimento, è una cura”.

La vittoria va a Rob, ma a Sinnai è comunque festa grande: il secondo posto di EroCaddeo resta un traguardo strepitoso che vale una vittoria.

