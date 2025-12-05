EroCaddeo, l’affetto di Sinnai: tutti riuniti per la finale di X Factor | Video

Sinnai ha fatto sentire tutto il suo affetto a EroCaddeo nella serata conclusiva di X Factor 2025. La sede del Vab si è riempita di fan che, insieme alla famiglia del cantante e alla mamma volontaria dell’associazione, hanno seguito la diretta dello show incoraggiando il giovane artista e cantando con entusiasmo i brani eseguiti sul palco.

“EroCaddeo per tutti noi hai comunque vinto tu” scrive il Vab sui social. La finalissima è stata proiettata anche al Teatro Civico, dove un altro gruppo di concittadini si è riunito per vivere insieme l’emozione dell’evento.

Malgrado il secondo posto finale dietro la vincitrice Rob, EroCaddeo ha conquistato l’affetto della sua comunità e del pubblico italiano: un riconoscimento che per lui può valere davvero quanto una vittoria.

