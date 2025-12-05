Regione Nuovo stop del Governo alla Regione, impugnata legge su comparto unico

Il Consiglio dei ministri blocca la norma sul comparto unico, è l'ottava legge della Giunta Todde impugnata da Roma

La tensione istituzionale tra Roma e Cagliari si rinnova con un nuovo intervento del Governo sulle leggi approvate dalla Regione Sardegna. Il Consiglio dei ministri ha infatti deciso di impugnare la legge regionale numero 28 del 9 ottobre 2025, dedicata all’attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali.

Secondo quanto si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi, il provvedimento regionale conterrebbe norme che travalicano le competenze previste dallo Statuto e risultano in contrasto con la disciplina statale relativa al personale della pubblica amministrazione. Un’irregolarità che, secondo il Governo, determinerebbe la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, oltre a incidere sul principio di libertà sindacale tutelato dall’articolo 39.

La decisione, assunta su proposta del ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, apre un nuovo fronte di confronto politico e giuridico, rimettendo alla Corte costituzionale il giudizio finale sulla legittimità della norma. Si tratta dell’ottava impugnativa in meno di due anni di legislatura.

