Cagliari-Roma, arbitra Zufferli: quest’anno ha già diretto la vittoria di Lecce

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 14a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. A dirigere il match di domenica 7 dicembre, alla Unipol Domus tra Cagliari e Roma, sarà il sig. Luca Zufferli della sezione di Udine.

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Tegoni e Fontemurato, IV uomo Di Marco, al Var Guida e assistente Var Pezzuto.

Zufferli ha già diretto il Cagliari in questa stagione, il 19 settembre nella trasferta di Lecce dove i rossoblù si imposero per 1-2 grazie alla doppietta del gallo Belotti. Negli altri due precedenti è arrivata una sconfitta contro il Bologna a marzo 2025 e un pareggio contro il Venezia a febbraio 2023.

