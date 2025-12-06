EroCaddeo, parla la sorella: “Non ci sono parole per descrivere queste emozioni”

Morena Caddeo, sorella di Damiano Caddeo (in arte EroCaddeo) ha voluto ringraziare tutti dopo il grandissimo traguardo raggiunto dal fratello nell’edizione 2025 di X Factor dove si è classificato al secondo posto cedendo lo scettro a Rob.

Un percorso nel talent show che ha emozionato tutti, dalla sua famiglia a tutte le persone di Sinnai che si sono riunite per seguire appassionatamente e tifare nella finale di Napoli.

“Non ci sono parole per descrivere queste emozioni”, ha commentato via social Morena Caddeo. Poi i ringraziamenti anche ad Achille Lauro che ha seguito EroCaddeo in questo percorso: “Sei stato per mio fratello un punto di riferimento in questo percorso, avete fatto un lavoro fantastico”.

