Paura a Cagliari, violenta lite sfocia nell’aggressione: c’è un ferito

L'uomo è stato poi trasportato d'urgenza all'Ospedale Brotzu di Cagliari, dove è attualmente sottoposto a cure approfondite

Un grave episodio di violenza ha scosso il primo mattino di oggi a Cagliari, precisamente in Via Marongiu, nelle immediate vicinanze del noto Bar Buddha. Intorno alle 6:00, un uomo è stato vittima di un accoltellamento che ha scosso i residenti del quartiere.

Stando alle prime ricostruzioni, l’aggredito sarebbe stato assalito improvvisamente e colpito con estrema brutalità al corpo. Durante il tentativo di difesa, l’uomo ha riportato un trauma cranico e diverse ferite agli avambracci provocate probabilmente dalle lame.

Nonostante la ferocia dell’attacco, la vittima non è in pericolo di vita. I soccorsi del 118 sono giunti rapidamente sul posto, stabilizzando il ferito. L’uomo è stato poi trasportato d’urgenza all’Ospedale Brotzu di Cagliari, dove è attualmente sottoposto a cure approfondite. I sanitari hanno escluso il rischio di morte, pur mantenendo monitorate le sue condizioni.

