Sestu, furto in un negozio di abbigliamento: 20enne e 25enne in manette

I Carabinieri della Stazione di Sestu, in collaborazione con il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, hanno proceduto all’arresto di due giovani, rispettivamente di 20 e 25 anni, entrambi disoccupati e residenti nell’hinterland cagliaritano. I due sono ritenuti responsabili di tentato furto aggravato di capi d’abbigliamento.

L’operazione è scattata nella tarda serata di ieri all’interno del centro commerciale “La Corte del Sole”, a seguito di una segnalazione del personale di sicurezza che aveva notato movimenti sospetti. I militari, già in servizio di controllo del territorio nelle vicinanze, sono intervenuti immediatamente. Entrando nei negozi, hanno sorpreso i due all’interno del punto vendita “H&M” mentre erano in possesso di vari articoli di abbigliamento. I giovani avevano già rimosso le placche antitaccheggio, preparando la merce per un tentativo di allontanamento senza pagare.

La refurtiva, il cui valore complessivo ammonta a oltre 200 euro, è stata prontamente recuperata e restituita ai responsabili del negozio. I due giovani, che non hanno opposto resistenza all’intervento, sono stati dichiarati in stato di arresto. Dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di San Bartolomeo, in attesa di essere sottoposti a giudizio con rito direttissimo nella giornata di domani, come stabilito dall’Autorità Giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it