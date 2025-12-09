Immacolata, omaggio dei Vigili del Fuoco alla madonnina della Torre Sant’Elmo

Utilizzando un'autoscala, i pompieri hanno eseguito una manovra spettacolare e complessa per fissare l'omaggio floreale attorno al collo della statua

Si è svolto ieri, 8 dicembre, l’emozionante e tradizionale cerimonia in onore dell’Immacolata Concezione, nota affettuosamente come la “Madonnina” della Torre di Sant’Elmo, ad Alghero. Il rito è stato rinnovato dai Vigili del Fuoco del Distaccamento locale, parte del Comando Provinciale di Sassari.

Nel tardo pomeriggio, subito dopo la solenne funzione religiosa tenutasi nella Cattedrale di Santa Maria, una corona di fiori benedetta è stata consegnata al personale del Corpo Nazionale. Utilizzando un’autoscala, i pompieri hanno eseguito una manovra spettacolare e complessa per fissare l’omaggio floreale attorno al collo della statua, che si erge a protezione del porto e della Riviera del Corallo, con lo sguardo rivolto verso il mare.

Questo gesto, che fonde la devozione della comunità con la professionalità e il coraggio, costituisce un momento di grande significato per Alghero. La cerimonia evidenzia il forte legame della città con le sue secolari tradizioni marinare e, al contempo, rimarca il quotidiano impegno dei Vigili del Fuoco a servizio della popolazione. L’evento si è tenuto alla presenza di autorità civili, religiose e una folla di cittadini.

