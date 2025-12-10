Eurallumina, incontro positivo al Mimit: stanziati 9,6 milioni di euro

Una notizia positiva emerge dal tavolo di confronto su Euroallumina. I Ministri delle Imprese, Adolfo Urso, e del Lavoro, Marina Calderone, hanno annunciato che le richieste per il rilancio dell’attività hanno trovato accoglimento.

“Abbiamo sostenuto la necessità di garantire la continuità produttiva di Euroallumina, alla luce della volontà dell’azienda di riprendere le attività una volta sbloccati gli asset.”, hanno affermato i Ministri, aggiungendo: “Siamo in grado di confermare che il Comitato di sicurezza finanziaria ha condiviso questa linea.”

Parallelamente a questo via libera politico-finanziario, il Demanio ha già formalizzato al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) una richiesta di 9,6 milioni di euro. Tale somma è destinata a coprire i costi necessari ad assicurare la continuità aziendale per la prima metà del 2026. Sembra che il MEF abbia espresso “un orientamento positivo” al riconoscimento di tali fondi all’interno della prossima Legge di Bilancio.

