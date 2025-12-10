Incidente durante una lezione di chimica: evacuato istituto scolastico di Iglesias

Fortunatamente, non si è registrato alcun ferito. L'istituto ha comunicato che le attività didattiche riprenderanno regolarmente domani

Intorno alle 13:00 di oggi, i Carabinieri della Stazione di Iglesias e i Vigili del Fuoco sono intervenuti presso una scuola cittadina a seguito di un incidente avvenuto nel laboratorio di scienze.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, durante lo svolgimento di una lezione di chimica, alcuni contenitori di acidi, che erano conservati in un armadietto dedicato, sono stati accidentalmente rovesciati. Questo imprevisto ha creato una situazione di potenziale pericolo per gli studenti e il personale presente.

A titolo precauzionale, la dirigenza scolastica, agendo in coordinamento con i Vigili del Fuoco e i Carabinieri sopraggiunti sul posto, ha immediatamente ordinato l’evacuazione completa dell’edificio. Ciò ha consentito ai tecnici di svolgere tutti gli accertamenti e le verifiche di sicurezza necessarie.

Fortunatamente, non si è registrato alcun ferito. L’istituto ha comunicato che le attività didattiche riprenderanno regolarmente a partire dalla giornata di domani.

