Forza Italia attacca Todde: “Ha fallito e deve dimettersi, non è in grado di governare”

"Il M5S ha dimostrato ancora una volta che non è in grado di governare la Sardegna", dichiara il consigliere regionale di FI Gianni Chessa

Forza Italia attacca Todde: “Ha fallito e deve dimettersi, non è in...

Il dibattito politico in Sardegna si accende: Gianni Chessa, esponente di Forza Italia nel Consiglio regionale ed ex Assessore al Turismo durante la Giunta Solinas, ha lanciato un duro affondo contro l’attuale amministrazione.

L’attacco è avvenuto durante una conferenza stampa indetta dagli Azzurri nel palazzo di via Roma, all’indomani dell’impugnazione governativa della legge sul comparto unico di contrattazione Regione-Enti locali. Chessa ha utilizzato l’occasione anche per criticare la gestione della sanità, la revoca dell’Assessore Armando Bartolazzi e la vertenza relativa alle entrate.

Rivolgendosi direttamente alla Presidente Todde, Chessa ha dichiarato: “Dobbiamo avere il coraggio di dire che Todde ha fallito, il progetto del campo largo è un progetto di campo ristretto, miope, senza una visione politica. La presidente deve andare a casa perché non è in grado di governare”.

L’ex Assessore ha puntato il dito in particolare contro la componente pentastellata della maggioranza: “Il M5S ha dimostrato ancora una volta che non è in grado di governare la Sardegna: uno dopo l’altro hanno fatto errori politici.” Riguardo la sanità, Chessa ha criticato la scelta dell’ex Assessore: “Mettere alla Sanità l’assessore Bartolazzi, che è una brava persona, ma non conosce la realtà sarda, è una scelta personale della presidente, che ha voluto monopolizzare la gestione della sanità”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it