Incidente a Bortigali, auto investe e uccide un cavallo in mezzo alla carreggiata

Ancora un sinistro stradale innescato dalla presenza di animali selvatici o randagi sulla carreggiata. L’ultimo episodio si è verificato lungo la Strada Statale 129, in prossimità della rotatoria di Bortigali. La causa è stata l’invasione della strada da parte di un cavallo che, all’imbrunire, si aggirava al centro della via di scorrimento.

Un automobilista, che procedeva in direzione di Macomer, non è riuscito a evitare l’animale, colpendolo in pieno. L’impatto, avvenuto intorno alle 18:00 in condizioni di scarsa visibilità dovuta all’oscurità, è stato estremamente violento e ha causato la morte istantanea dell’equino.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i Carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale per effettuare i rilievi tecnici necessari e gestire la viabilità. La statale è rimasta interdetta al traffico per circa trenta minuti, il tempo necessario per rimuovere la carcassa del cavallo e la vettura coinvolta. Le forze dell’ordine hanno avviato le procedure per risalire al legittimo proprietario del quadrupede e fare luce sulle circostanze che lo hanno portato a vagare sulla Statale Macomer-Nuoro.

