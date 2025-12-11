"Lavoreremo per creare nuove opportunità di crescita, sia sul campo che fuori", hanno dichiarato i due nuovi soci del Cagliari

Fiori e Gupta: “Entrare nel Cagliari è un privilegio e una responsabilità”

Maurizio Fiori e Prashant Gupta, sono entrati ufficialmente nel Consiglio di amministrazione del Cagliari con i ruoli rispettivamente di Vice Presidente e Consigliere.

“Entrare a far parte del Cagliari Calcio rappresenta per noi sia un privilegio che una responsabilità. Questo Club incarna la tradizione, la resilienza e l’orgoglio di un’intera isola. Il nostro impegno sarà volto a farlo prosperare in un contesto calcistico in continua evoluzione”, hanno dichiarato i due nuovi soci.

“Lavoreremo per creare nuove opportunità di crescita – sia sul campo che fuori – senza mai perdere di vista i valori propri dell’identità del Cagliari. Siamo pronti a supportare il Presidente Giulini e tutta la squadra nel prossimo capitolo di questa storia straordinaria”.

