Cagliari, cambio in Prefettura: Paola Dessì subentra a Giuseppe Castaldo

Avvicendamento ai vertici della Prefettura di Cagliari. Il Consiglio dei Ministri ha disposto il trasferimento di Giuseppe Castaldo, che lascia l’incarico per assumere il ruolo di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà rivolte alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei delitti intenzionali violenti.

Una posizione di rilevanza nazionale prevista dalla legge del 1991, a cui Castaldo è stato collocato “a disposizione” in vista del nuovo incarico.

A guidare la Prefettura del capoluogo isolano arriva Paola Dessì, nata a Cagliari nel 1959, attualmente prefetta di Taranto. La sua carriera nelle istituzioni è lunga e radicata in Sardegna. In passato è stata dal 2002 vice prefetta e capo di gabinetto a Sassari, poi da aprile 2011 fino ad agosto 2017 è vice prefetta vicaria presso la Prefettura di Oristano, mentre dal 2021 svolge il ruolo di prefetta a Sassari per poi essere trasferita a Taranto dal 2 ottobre 2023.

