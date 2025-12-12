Sassari, roghi in via Budapest: indagato un residente

Sassari torna a fare i conti con gli incendi dolosi che da settimane alimentano tensione e timori in via Budapest. L’ultimo episodio ha riguardato uno scooter inutilizzato, dato alle fiamme in un cortile a pochi passi dalle due auto bruciate nei giorni precedenti. Un nuovo tassello che si aggiunge a una sequenza di roghi che, nell’ultimo mese, ha messo in stato d’allerta l’intero quartiere.

I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica degli eventi, mentre torna d’attualità anche una serie di danneggiamenti avvenuti nei mesi scorsi, quando diversi residenti avevano denunciato colpi notturni ai veicoli parcheggiati lungo la strada. Gli investigatori stanno valutando se esista un filo conduttore tra gli episodi più datati e quelli registrati nelle ultime settimane.

La svolta è arrivata questa mattina: la Procura della Repubblica di Sassari ha iscritto nel registro degli indagati un uomo di 55 anni, residente proprio nelle palazzine colpite dai roghi, con l’ipotesi di reato di incendio. Appartamento perquisito dai Carabinieri della sezione operativa, alla ricerca di elementi utili per chiarire la lunga scia di veicoli distrutti, ovvero 6 mezzi tra novembre e dicembre, tra auto, moto e un camion gru.

Alle 10 l’uomo è stato accompagnato in caserma per essere interrogato su disposizione della Procura. Il quartiere attende ora risposte definitive che possano mettere fine a un periodo di paura.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it